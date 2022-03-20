İngiltere'den iddia: Abramovich, Süper Lig'den takım satın alıyor

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ta "Abramovich, jetini ve yatını Türkiye'ye taşıyor" başlığıyla yer alan haberde, Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığı iddia edildi. ﻿

Karadağ'da bulunan Solaris isimli yatla, Cezayir açıklarında bulunan Edipse isimli yatın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rusya'ya yol alacakları belirtildi.﻿﻿



Thom Gibbs imzalı haber yorumun detaylarında, "Ünlü Rus işadamı Roman Abramovich de Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor" denildi. "Roman Abramovich'in kaderi Chelsea ile kesişen ve 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanamamış Göztepe için teklif verebileceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanılırken, "Abramovich, Chelsea'nin satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyabilir" denildi.



Türkiye'nin Roman Abramovich için güvenli bir sığınak gibi göründüğü kaydedilirken, "Bir futbol kulübü sahibi olarak yeniden başlamak için Süper Lig'den daha kötüsünü de yapabilirdi. Türkiye'de korkunç derecede sıcak bir karşılama alacağından emin" ifadeleri kullanıldı. İzmir ekibinin de Süper Lig'in resmi olarak oynandığı 1959 yılından önce şampiyonluk kazandığı ancak o zamandan beri ligde başarılı olmadığı vurgulanırken, Abramovich'in Göztepe'nin Chelsea'ye benzer bir kulüp yapısına sahip olmadığı vurgulandı.



Türkiye'nin bazı oyuncuların son durağı olduğu vurgulanırken, "Granit Xhaka, Christian Benteke ve hepsinden daha önemlisi Romelu Lukaku gibi Premier Lig'in deneyimli isimlerini düşünün. Hepsi Abramovich'in almasının ardından yeni rezervasyon yapabilirler" denildi.



Abramovich'in daha önce Chelsea'de görev verdiği Guus Hiddink, Demba Ba, Patrick van Aanholt gibi isimlerin Türkiye'de görev yapmasından da esinlendiği, haberde yer alan bir başka iddia oldu.

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20/03/2022 10:08