İngiltere’den İran’a çok sert uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İran’la yaşanan tanker krizine ilişkin, “Karanlıktan çıkmak istiyorlarsa uluslararası kurallara uyarak Körfez’deki güçlerin alıkoyduğu İngiliz bandıralı petrol tankerini serbest bırakmalılar” dedi.

İngiltere ve İran arasında tanker krizi büyüyor. İran medyası, bugün İngiltere bandıralı petrol tankeri Stena Impero'yu ele geçirmeden önce İngiliz savaş gemisiyle yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı.

İran’ın konuşmaları yayınlamasının ardından İngiltere’den de açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "İranlılar karanlıktan çıkmak ve uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak kabul edilmek istiyorlarsa uluslararası toplumun kurallara dayalı sistemine uymaları gerekir" dedi. İran’a karanlıktan çıkmaları için petrol tankerini serbest bırakmaları çağrısı yapan Raab, “Yabancı gemilere yasa dışı el koyamazsınız” ifadelerini kullandı.

İran bugün devrim muhafızlarının alıkoyduğu Stena Impero adlı petrol tankerine eskortluk yapan savaş gemisine yönelik uyarıların yer aldığı telsiz konuşmalarını ve görüntüleri yayınladı. Söz konusu telsiz konuşmalarında devrim muhafızlarının İngiliz mürettebata “Hayatınızı tehlikeye atmayın” çağrısı yer alıyor.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a ait bir tankeri alıkoymuştu. İran ise misilleme yaparak 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı'nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero'yu alıkoyduğunu açıklamıştı.

Sonrasında İngiltere, tırmanan gerginliğin ardından Avrupa Birliği (AB) deniz koruma misyonunu oluşturulması için girişimde bulunmuş AB ülkeleri ile görüşmelere başlamıştı.

İki ülke arasında patlak veren krizin ardından İngiltere geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı’nda İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmesi için bir savaş gemisi görevlendirmişti.

Content Video - İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı