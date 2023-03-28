İngiltere’den Kanser Hastalarına Yardım Derneğine yardım

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28/03/2023

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İngiltere’den Kanser Hastalarına Yardım Derneğine yardım

Hayatını Londra’da sürdüren iş insanı Turgay Ayanoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği - Tulips’e  (KHYD) kıyafet bağışında bulundu.

Dernekten verilen bilgiye göre,  KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, Turgay Ayanoğlu’na yardımları için plaket takdim etti.

Kocaismail, Lefkoşa’da yer alan görüşmede yaptığı konuşmada, ikinci el kıyafet satışlarının Derneğin en büyük gelirlerinden biri olduğunu, satışlardan elde ettikleri para ile ilaç aldıklarını ifade etti.

Kocaismail, İngiltere’de yapılan yardımları evinde topladığı için Aydın Hassan’a, yardımları nakliye şirketi Euromed Shipping Ltd’e karşılık istemeden ulaştıran Kemal Altunç’a, yardımları Kıbrıs’a hiçbir şey talep etmeden ulaştıran Euromed Shipping Ltd’e  teşekkür etti.

 

28/03/2023 14:07
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TAGS: İngiltere, Kanser Hastaları, Yardım Derneği
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