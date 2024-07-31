İngiltere'den Kıbrısa Acı Haberi Geldi Henüz 45 Yaşında İdi

Aslen Gazimağusalı olan ve İngiltere'de yaşayan 45 yaşındaki Erkan Ocak'ın ani ölüm haberi, Londra'da ve Kıbrıs'ta bulunan ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Ergün Yahat

Ocak'ın beklenmedik vefatı, her iki ülkede de büyük bir şok etkisi yarattı. Hem Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türk toplumu hem de Kıbrıs'taki yakınları, bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşıyor. Aile dostları ve yakınları, Ocak'ın yaşam dolu, yardımsever ve sevilen bir insan olduğunu belirterek, onun yokluğunun büyük bir boşluk yaratacağını ifade ettiler.

Erkan Ocak'ın ölüm nedeni henüz açıklanmazken, ailesi ve yakınları cenaze töreni için hazırlık yapıyor. Sevenleri, onun anısını yaşatmak için bir araya gelerek, bu zorlu günlerde birbirlerine destek olmaya çalışıyor.