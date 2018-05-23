İngiltere'den KKTC'ye Direkt Uçuş İçin Kampanya Başlatılacak

Londra'da ikinci kez 17 Haziran’da düzenlenecek 'Kıbrıs Türk Kültür Festivali', İngiltere ve Kıbrıs’a direkt uçuşlar için kampanya başlatılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (İngiltere KTTO) Başkanı Muhammet Yaşarata 17 Haziran’ın KKTC için bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Yaşarata, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin 17 Haziran'da EnfieldTown Futball Club Donkey Lane'de organize ettiği "Kıbrıs Türk Kültür Festivali"nde İngiltere’den KKTC’ye direkt uçuş için kampanya başlatacaklarını söyledi.

Londra’da yaşayan KKTC’li yurttaşlarla başlatılacak kampanyanın bir öndüm noktası olacağını belirten Yaşarata şunları söyledi :

"Kıbrıs Türk Ticaret Odası, İngiltere Kıbrıs Türk Konseyi ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu kampanyayı Festival'de başlatacak.

Konsey'in organize ettiği "Kıbrıs Türk Kültür Festivali", 17 Haziran'da EnfieldTownFutball Club DonkeyLane'de bir günlük olarak gerçekleşecek.

İngiltere’nin 2019'da Brexit ile AB'den ayrılacak olması hükümeti üçüncü ülkelerle yeni ticari anlaşmalara yöneltmişti.

Uzmanlar, KKTC'nin bu süreç içinde izolasyonları kaldırması ve direk uçuşu sağlaması için uygun bir ortam olarak değerlendiriyor ve AB'nin dayattığı izolasyonların Birleşik Krallık tarafından kaldırılma olasılığını her zamankinden güçlü görüyor. (Faruk Eskioğlu)