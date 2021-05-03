İngiltere’den KKTC’ye gelecek kişilerin karantina süreleri 10 güne düşürüldü

Yeni koronavirüs tedbirleri bugün uygulamaya girdi.

Bakanlar Kurulu’nun Cuma günkü toplantısı sonrasında açıklanan salgın önlemleriyle ilgili yeni kararlar, bugün uygulanmaya başlandı.

Kararlar çerçevesinde bileklik uygulaması ile 3 gecelik kapalı otel turizmi için gelecek charter seferlerin sayısı 6’ya çıkarken, İngiltere’den KKTC’ye gelecek kişilerin karantina süreleri 14 günden 10 güne düşürüldü.

Yurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler de el bilekliği ile ev karantinası uygulamasından yararlanacak.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin koronavirüs önlemlerine ilişkin kararları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

Kararlara göre, pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı devam edecek; restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacak.

Buna göre, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Pazartesi-Cumartesi günleri ;Marketler 07.00-20.00 saatleri arasında açık olacakçKapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin ülkemizde görülen vaka sayıları nedeni yapılması yasak.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı gibi etkinlikler ise yapılamayacak.

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03/05/2021 08:33