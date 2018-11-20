İngiltere'den KKTC'ye Gelen Türk Sayısı Azaldı
KKTC'ye 10 ayda çeşitli ülkelerden 343 bin kişi giriş yaptı. Ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Almanya yüzde 12 pay ile ilk sırada. İngiltere'den KKTC'ye gelen Türklerin sayısı ise düştü...
20/11/2018
Bu yıl İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerden KKTC’ye gelenlerin sayısı yüzde 17.8 azalarak 19 bin 723 olarak gerçekleşti.
Turizm Planlama verilerine göre; Ocak-Ekim 2018 döneminde KKTC'ye hava ve deniz yoluyla geçen yıla kıyasla yüzde 2.9 azalarak 343 bin 945 turist geldi.
KKTC'ye giriş yapan yolcuların uyruklara göre dağılımında yüzde 12 ile Almanya, yüzde 9 ile İngiltere ve yüzde 6 ile İranlı turistler ilk üç sırada yer aldı.
Aynı dönemde İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerden KKTC’ye gelenlerin sayısı yüzde 17.8 azalarak 19 bin 723 olarak gerçekleşti.
Geçen yıl KKTC'ye Hindistan'dan gelen turist sayısı 999'dan 2 bin 665'e çıkarak yüzde 175.9'luk bir artış göstererek rekor kırdı. KKTC'ye gelen en az turist ise 204 sayısı ile Estonyalılar oldu.
KKTC'ye gelen ziylaretçilerin ülkelere göre dağılımı
Kaynak:Turizm Bakanlığı