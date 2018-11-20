İngiltere'den KKTC'ye Gelen Türk Sayısı Azaldı

Bu yıl İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerden KKTC’ye gelenlerin sayısı yüzde 17.8 azalarak 19 bin 723 olarak gerçekleşti.

Turizm Planlama verilerine göre; Ocak-Ekim 2018 döneminde KKTC'ye hava ve deniz yoluyla geçen yıla kıyasla yüzde 2.9 azalarak 343 bin 945 turist geldi.

KKTC'ye giriş yapan yolcuların uyruklara göre dağılımında yüzde 12 ile Almanya, yüzde 9 ile İngiltere ve yüzde 6 ile İranlı turistler ilk üç sırada yer aldı.

Aynı dönemde İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerden KKTC’ye gelenlerin sayısı yüzde 17.8 azalarak 19 bin 723 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl KKTC'ye Hindistan'dan gelen turist sayısı 999'dan 2 bin 665'e çıkarak yüzde 175.9'luk bir artış göstererek rekor kırdı. KKTC'ye gelen en az turist ise 204 sayısı ile Estonyalılar oldu.

KKTC'ye gelen ziylaretçilerin ülkelere göre dağılımı

Kaynak:Turizm Bakanlığı