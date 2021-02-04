İngiltere’den korkutan mutasyon açıklaması: 4 bin türü var

Corona virüsü salgını dünya çapında can almaya devam ederken, hızla yayılan yeni mutasyon türleri de panik yaratıyor. Aşı ve ilaçları etkisiz kılacağı öne sürülen mutasyonlara ilişkin son açıklama İngiltere’den geldi.

İngiltere Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi, dünyada şu anda corona virüsüne yol açan 4 bin farklı virüs mutasyonu olduğunu söyledi.

ETKİLİ OLMAMASI DÜŞÜK İHTİMAL



Sky televizyonuna konuşan Zahawi, “Şu an mevcut aşıların mutasyonlar üzerinde özellikle de hastalığı ağır geçirme ya da hastaneye yatışları azaltma konusunda etkili olmama ihtimali düşük” dedi.

Zahawi, “Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve diğer tüm aşı üreticileri aşılarını geliştirmek ve sayısı 4 bine ulaşan tüm corona virüsü varyasyonlarına karşı etkili olması için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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04/02/2021 12:50