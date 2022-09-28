İngiltere'den korkutan uyarı: 20 bin kişi hayatını kaybedebilir...

Avustralya'yı kasıp kavuran grip salgınının bu sene diğer ülkeleri de vurması bekleniyor. İngiltere mevsimsel gribin koronavirüs ile birleşerek büyük bir fırtınaya neden olabileceğini belirtirken, uzmanlar 20 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu konusunda uyarıda bulundu. Peki 'İkiz salgın' olarak isimlendirilen bu durumdan nasıl korunabiliriz? İşte dikkat çeken detaylar...

Avustralya'da özellikle çocukları etkisi altına alan ve hızla yayılan büyük Grip salgını diğer ülkelerin de alarma geçmesine neden oldu. Çocuk ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinen H3N2 suşunun (İnsanlarda yaygın olarak gribe neden olan virüs tipi) bu yıl bir çok ülkede hızla yayılması ve krize neden olmasından korkuluyor.

İngiltere bu kış Koronavirüs ile birleşerek büyük bir fırtınaya dönüşecek mevsimsel gribin neden olacağı son yılların en büyük salgınına hazırlanıyor.

Uzmanlar grip mevsiminin bu yıl beklenenden erken geleceğini ve çok daha sert olacağını belirterek, virüs fırtınası kapsamında 20 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini ve on binlerce kişinin de hastane kaldırılabileceğini düşünüyor.

Grip; 39 derece ateş, şiddetli kas-eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığı. Kış aylarında yaklaşık 8-10 hafta kadar etkili oluyor ve toplumumuzun neredeyse yüzde 40’ını doğrudan etkiliyor. Özellikle 65 yaş üstü kişiler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için grip büyük tehlike.

GÜÇLÜ BELİRTİLER VAR: BU KIŞ HER İKİSİ DE ÖLÜMCÜL TEHDİT

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), koronavirüs ve mevsimsel grip gibi virüslerin geniş çapta yayılmaya başlaması nedeni ile İngiliz vatandaşlarını kendilerini bekleyen 'zor kış' konusunda uyardı.

Ajans yetkilileri buldukları her fırsatta insanları aşı olmaya çağırırken, UKHSA'nın baş tıbbi danışmanı Dr Susan Hopkins, gribin de koronavirüsün de bu kış ölümcül tehdit olduğuna dair güçlü belirtiler olduğunu belirtti ve ekledi;

"Sizlere aşı teklif edildiğinde lütfen hem kendinizi korumak hem de sağlık hizmetlerimizin üzerindeki yükü azaltmak için bir adım öne çıkın"

PANDEMİ SÜRESİNDE SOĞAL BAĞIŞIKLIK DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Doktorlar mevsimsel gribe karşı olan doğal bağışıklığın insanların normale göre çok daha az sosyalleştiği Koronavirüs pandemisi süresince düşmüş olmasından endişe ediyor.



Bu da bu kış insanların gribi çok daha ağır atlatacağı ve sağlık sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturacağı anlamına geliyor.

KORKUTAN UYARI: SONUÇ FELAKET OLUR

İngiltere'de son olarak 5 yıl önce yaşanan şiddetli grip salgınında 20 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 40 bin kişinin de hastaneye yatırıldığı biliniyor.

Uzmanlar bu yıl buna benzer bir rakamın halihazırda tedavi bekleyen 6.84 milyon insanla başa çıkmaya çalışan sağlık sistemi için büyük bir felaket olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor

.EN BÜYÜK SORUN: AŞI YORGUNLUĞU

İngiltere bu yıl rekor sayıda insana sunulan 33 milyon aşı ile büyük bir savaşa hazırlanıyor ancak yetkililer 'aşı yorgunluğunun' insanların grip ve koronavirüs aşısı için yapılan çağrıları görmezden gelmelerine neden olabileceğini düşünüyor.

Doktorlar virüslerin yayılmasını sınırlamak ve koruma kalkanı sağlamak için özellikle kreş ve ilkokul çocuklarına aşı yapılması konusunda ısrar ediyor. Bu kapsamda 7-8-9 yaş aralığındaki çocuklara sprey aşı, 10-11 yaşındaki çocuklara da normal aşı öneriliyor.

İKİZ SALGIN: KORONAVİRÜS İLE BİRLİKTE GİRP AŞISI DA OLUN

Koronavirüs ve mevsimsel gribin aynı anda yayıldığı salgınlar 'Twimdemic' (ikiz salgın) olarak isimlendiriliyor. Uzmanlar ikiz salgından korunmak için en doğru yolun Koronavirüs aşısı ile birlikte grip aşısı da olunması olduğunu belirtiyor.

Bu habere tepkiniz:



28/09/2022 13:49