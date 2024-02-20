İngiltere'den okulda cep telefonu yasağı

İngiltere'de hükümet, dersleri kesintiye uğrattığı gerekçesiyle okullarda teneffüs ve aralar dahil cep telefonu kullanımını yasaklayacak.

İngiltere'de Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada 12 yaş ve üzeri çocukların yüzde 97'sinin şahsi cep telefonlarının bulunduğu belirtildi.



Açıklamada bireysel olarak cep telefonu kullanımını yasaklayan okulların eğitim kalitesinde belirgin artış görüldüğü bildirildi.



Sanal zorbalık ve ders kesintilerine neden olan cep telefonlarının okullarda yasaklanması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün de (UNESCO) çağrı yaptığı hatırlatılan açıklamada, yeni uygulamayla okul müdürlerine teneffüsler de dahil okul günü boyunca cep telefonu kullanımının yasaklanması konusunda destek verileceği belirtildi.



Açıklamada, telefonların okula hiç getirilmeyeceği ya da okul girişlerindeki kilitli kutu, dolap ya da kasalara teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

10 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM



Ebeveynlerin yüzde 44'ünün çocuklarının cep telefonuyla geçirdiği zamandan endişe duyduğu, ortaokul ve liselerde ise bu oranın yüzde 50 olduğu vurgulandı.



Yasaklama çalışmaları kapsamında gelecek 3 yıl için 700 civarında okula 10 milyon sterlinlik yani yaklaşık 389 milyon liralık yatırım yapılacağı kaydedildi.



Hükümetin yaptırdığı araştırmaya göre ortaokul ve lise öğrencilerinin yüzde 29'unun neredeyse tüm derslerin cep telefonları nedeniyle kesintiye uğradığını belirttikleri bildirildi.



Açıklamada cep telefonu kullanımını yasaklayan bir okulun elde ettiği sonuçlara da yer verildi.



İsmi açıklanmayan okulda eğitim kültürünün geliştiği, öğrencilerin daha huzurlu ve rahat ortamda eğitim alabildikleri ve çalışanların eğitime daha fazla odaklandığının görüldüğü belirtildi.