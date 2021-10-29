İngiltere'den takım alıyor: Türk hoca ve futbolcular olacak

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İngiltere İkinci Ligi Championship'te mücadele eden Hull City takımıyla ilgilendiğini açıkladı.



İngiliz basını Ilıcalı'nın Türk teknik adam ve bazı Türk futbolcuları da beraberinde getireceğini iddia etti.



İngiliz basını, Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi.



Ilıcalı'nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi: "Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak."

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29/10/2021 15:00