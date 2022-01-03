İngiltere’den tartışma yaratan corona virüsü tedavisi

İngiltere’deki Lincoln County Hastanesi, tartışma yaratan bir corona virüsü iddiasıyla gündeme geldi. Hastanede 28 gün boyunca corona virüsü nedeniyle komada olan bir hemşire, sağlık görevlilerinin deneysel tedavinin bir parçası olarak kendisine Viagra vermesinin ardından kurtarıldığı belirtildi.

Lincolnshire’da yaşayan iki çocuk annesi Monica Almeida, çift aşısını da yaptırmasına rağmen 31 Ekim’de corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra 9 Kasım’da hastaneye kaldırıldı.

OKSİJEN SEVİYESİ NORMALE DÖNDÜ

Genç kadın 16 Kasım’da komaya girdi. Solunum cihazının kapanmasına 3 gün kala 14 Aralık’ta ise hayata döndü. Hemşire uyandığına, Lincoln County Hastanesi’ndeki doktorlar, genç kadının komaya girmeden önce deneysel tedavi yöntemlerini kabul ettiğini açıkladı. Buna bağlı olarak da kendisine Viagra verdiklerini belirtti.

Erektil disfonksiyon ilacı olan Viagra, bazı kan damarlarının duvarlarını gevşeterek vücudun tüm bölgelerine daha fazla kan akışı sağlıyor. Hemşire Almeida, Viagra tedavisine başlanmasının ardından ihtiyaç duyduğu oksijen seviyesinin yarı yarıya düştüğünü belirtirken, durumunun iyileştiğini açıkladı.

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03/01/2022 11:28