İngiltere'den tedarik krizine çözüm: Yüzlerce kişiye geçici vize verilecek!

İngiltere'de Noel yaklaşırken ülkedeki tedarik sorununa çözüm bulabilmek için hükümet 'Hızlandırılmış Vize Programı'nı başlattı.

Bir süredir tedarik krizi ile boğuşan İngiltere'de çözüm için yeni bir adım atıldı.

CNN TÜRK Londra temsilcisi Metin Güneş İngiltere hükümetinin 'Hızlandırılmış Vize Programı'nı başlattığını belirtti.

CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Güneş, '1500 kadar sürücü alınacağı duyuruldu. Bu sürücülere Aralık ayına kadar geçici vize tanımlanacak' dedi.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.

Başkent Londra'daki çeşitli marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.

Öte yandan, enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.

İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkentteki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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03/10/2021 22:12