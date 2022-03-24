İngiltere'den turizm sektörünü rahatlatan karar

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkenin aldığı yeni seyahat kararını Twitter'dan duyurdu.

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24/03/2022

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İngiltere'den turizm sektörünü rahatlatan karar

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 11 Şubat'tan itibaren tam aşılı yolculardan PCR testi istemeyeceklerini açıkladı. Shapps, aşıların başarısı sayesinde böyle bir karar almanın mümkün olduğunu ifade etti.

Öte taraftan Shapps, aşı olmayanların ise İngiltere'ye seyahat etmeden önce önce ve varıştan 2 gün sonra PCR testi yaptırması yeterli olacak. Tüm yolcular ise İngiltere'ye gitmeden önce Passenger Locator Formu doldurmak zorunda.

24/03/2022 10:55
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TAGS: İngiltere, turizm sektörü, pcr, aşı
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