İngiltere'den Ukrayna İçin Barış Hamlesi: Yeni Plan Üzerinde Çalışılıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’daki savaşı durdurmak için yeni bir barış planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Fransa ve birkaç Avrupa ülkesiyle birlikte hareket eden İngiltere, bu planı daha sonra ABD ile de görüşeceğini açıkladı.

"Savaşı Bitirecek Bir Plan Üzerinde Çalışıyoruz"

Starmer, BBC’ye verdiği röportajda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Washington'da yaşanan gergin tartışmayı ofisinde izlediğini belirterek, “Kimse böyle bir sahne görmek istemez. O gün hemen Trump ve Zelenski’yi aradım. Çünkü Ukrayna’da kalıcı barış sağlamak Avrupa’nın ve İngiltere’nin güvenliği için çok önemli” dedi.

İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra birkaç Avrupa ülkesinin daha yer aldığı bu barış girişimi, Ukrayna ile yapılan görüşmeler sonrası şekillendirilecek ve ardından ABD ile paylaşılacak.

Putin’e Güvenmiyoruz, Güvenlik Garantisi Şart

Starmer, Putin’in geçmişte saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Putin’e güvenmiyorum. Bu yüzden bir güvenlik garantisi istiyorum” ifadelerini kullandı. Daha önce Minsk Anlaşmaları’nın başarısız olduğunu hatırlatan Starmer, Ukrayna için yapılacak herhangi bir anlaşmanın sürdürülebilir ve bağlayıcı olması gerektiğini vurguladı.

“Geçici bir ateşkes Putin’e zaman kazandırır ve gelecekte saldırılarını yeniden başlatmasına zemin hazırlar. Bu yüzden anlaşmanın kalıcı olmasını sağlamak zorundayız” diyen Starmer, Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa ve İngiltere için de kritik önemde olduğunu belirtti.

Trump ve Zelenski Gerginliği Sonrası Barış Hamlesi

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Zelenski arasındaki gergin tartışma dünya gündemine oturmuştu. Starmer, bu gelişmenin ardından hemen devreye girerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü açıkladı.

Barış planı üzerinde çalışmalara başladıklarını söyleyen Starmer, "Bu, savaşın sona ermesi için atılmış en önemli adımlardan biri olabilir. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra planı ABD ile paylaşacağız" dedi.

Bu yeni girişimin Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için ne kadar etkili olacağı merak konusu. Rusya’nın nasıl bir tepki vereceği ve ABD’nin bu plana nasıl yaklaşacağı ise sürecin kaderini belirleyecek gibi görünüyor.