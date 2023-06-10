İngiltere'den Ukrayna'ya selle mücadele için 16 milyon sterlinlik yardım

İngiltere, başta Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından oluşan su baskınlarından etkilenenler olmak üzere, cephe hattında yaşayan ve yerinden edilen Ukraynalılara 16 milyon sterlinlik (yaklaşık 470,6 milyon lira) insani yardım yapacağını açıkladı.

İngiliz Dışişlerinden yapılan açıklamada, 32 bini yıkılan Kahovka Barajı'nın etkilediği alanda olmak üzere, yaklaşık 42 bin kişiye destek olmak için 16 milyon sterlinlik insani yardım gönderileceği kaydedildi.

Daha önce barajın yıkıldığı Herson'a İngiltere tarafından 220 milyon sterlinlik (yaklaşık 6,5 milyar lira) insani yardım yapıldığı hatırlatılan açıklamada, iki adet gelişmiş özelliklere sahip kurtarma botunun da bölgeye yollandığı ifade edildi.

Söz konusu 16 milyon sterlinlik yardımın halihazırda bölgede yürütülen çalışmalara harcanacağı belirtilen açıklamada, yardımın barınaklar, temel ihtiyaçlar, sel ve çatışmalar nedeniyle yerinden edilenler için kullanılacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Acil kurtarma çalışmaları dışında bu yardım sudan kaynaklanacak enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede, geçim kaynaklarını yitirenlere yardımda ve kara mayınlarının etkileriyle mücadelede kullanılacak. Yardımın 10 milyon sterlini Uluslararası Kızılhaç Örgütüne, 5 milyon sterlini Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine, 1 milyon sterlini ise Uluslararası Göç Örgütüne yapılacak." ifadeleri yer aldı.

Yardım kapsamında gönderilen kurtarma botu, saatte 120 litre arıtma kapasitesine sahip su arıtma cihazları, su pompaları ve çamurda kullanılan su geçirmez pantolon gibi ürünlerin ise gelecek hafta bölgeye ulaşacağı kaydedilen açıklamada, Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin açıklamalarına da yer verildi.

Cleverly, barajın yıkılmasıyla Herson ve çevresinde 32 binden fazla insanın etkilendiğini belirterek "İngiltere ihtiyacı olanlara yardım etmekte önder ülkelerden birisi. Desteğimiz, Ukraynalı çalışanlar ile yardım kuruluşlarının insanları tahliye etmesi ve ihtiyacı olanlara ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Ukrayna'nın yanında olmaya ve bu korkunç olayla mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin geçen sene Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaptığı insani yardımın miktarı 1,5 milyar sterlini (Yaklaşık 44 milyon lira) aştı.

Yardımlar kapsamında Ukrayna'ya 11 milyon tıbbi ürünün yanı sıra gıda, ambulans ve barınak desteği de sağlandı.

​​​​​​​- Barajın vurulması

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 Haziran’da bombalarla vurulduğu duyurulmuştu.

Bölge, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalmış, barajın vurulmasına yönelik Ukrayna ve Rusya, birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Bu habere tepkiniz:



10/06/2023 16:54