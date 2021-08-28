İngiltere’den Yolcu Beraberi 2 Kilo 300 Gram Marihuana

İngiltere’den dün sabah Larnaka Havaalanı’na ulaşan 75 yaşındaki İngiliz vatandaşı Kıbrıslı Rum’un tasarrufunda 2 kilo 300 gram marihuana bulundu.

Politis’in haberine göre 75 yaşındaki İngiltereli Rum, uyuşturucu ile ilgisi olmadığını söylerken polis bu kişinin uyuşturucu kuryesi mi, taciri mi olduğunu aydınlatmaya çalışıyor.

Narkotik Şube Müdürü Katsunotos söz konusu kişinin uyuşturucuyu Rum tarafında satmak için götürmüş olabileceği ihtimali üzerinde de durduklarını söyledi.

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28/08/2021 14:06