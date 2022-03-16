İngiltere'den zarar, Portekiz'den büyük kâr!... Türkiye'nin dikkat çeken istatistiği...

CIES, Temmuz 2017'den bu yana en aktif 40 ülkenin transfer girdi ve çıktıları üzerine bir rapor yayımladı. Rapora göre; İngiltere Premier Ligi, transfere en çok para ödeyen lig oldu.



İngiliz kulüpleri bu süre içerisinde transfere toplam 6 milyar 922 milyor Euro ödedi, oyuncu satışlarından ise kasasına 2 milyar 572 milyon Euro koydu. İngiliz ekiplerinin gelir ve gider toplamı 9 milyar 494 milyon Euro olarak gerçekleşmesine karşın, gelir gider tablosundaki bilanço eksi 4 milyar 350 milyon Euro'luk zarar yazdı.



İngiltere'nin ardından transferde en fazla eksik veren ikinci ülke ise İtalya oldu. İtalyan kulüpleri transfere 3 milyar 123 milyon harcadı. Çizme takımları satışlardan ise kasasına 2 milyar 572 milyon Euro koydu. İtalyan kulüplerinin transfer blançosundaki zarar eksi 910 milyon Euro olarak yer aldı.



Transferde en çok zarar eden İngiltere ve İtalya kulüplerini sırasıyla Çin (574 gider, 141 milyon gelir; 433 milyon Euro zarar), Rusya (723 milyon Euro gider, 334 milyon Euro gelir; 389 milyon Euro zarar), Suudi Arabistan (395 milyon gider, 22 milyon Euro gelir; 389 milyon Euro zarar), İspanya (3 milyar 378 milyon gider, 3 milyar 83 milyon Euro gelir; 373 ) takip etti.



Bu süreçte transfer döneminin en hareketli liglerinden Almanya'da kulüpler transfere 2 milyar 249 milyon Euro ödedi. Alman ekipleri satışlardan ise 2 milyar 159 milyon Euro kasasına koydu. Alman kulüplerinin zararı ise 90 milyon Euro gerçekleşti.



TÜRKİYE'NİN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİĞİ

Araştırmaya göre Türk kulüpleri transfere son 5 yılda 379 milyon Euro ödedi. Bu süreçte satışlardan ise kasaya 383 milyon Euro girdi. Türk kulüplerinin toplamdaki 4 milyon Euro'luk kârı dikkat çekti.

TRANSFERİN EN ÇOK KAZANANI: PORTEKİZ

Keşfettiği ve yetiştirdiği futbolcuların satışlarından kazandığı paralarla dikkat çeken kulüp ve ülkeler bir kez daha girdi hanelerine artı yazdı. Bunların başında gelen Portekiz kulüpleri, transfere 527 milyon Euro ödedi. Portekiz kulüpleri, satıştan kasalarına toplam 1 milyar 674 milyon Euro koydu ve 1 milyar 137 milyon Euro'luk artı sağladı.



Kârlılıkta Portekiz'i, Brezilya takip etti. Brezilya kulüpleri bonservislere sadece 265 milyon Euro bonservis ödedi. Buna karşın 1 milyar 286 milyon Euro'luk satış yaptı.



Listenin üçüncü sırasında ise Hollanda yer aldı. Hollanda kulüpleri transfere 431 milyon Euro harcarken, satışlardan 1 milyar 173 milyon Euro kazandı. Hollanda kulüplerinin kârı ise 742 milyon Euro olarak gerçekleşti.



Transfer döneminin hareketli geçtiği ülkelerden biri de Fransa oldu. Fransız kulüpleri transfere 2 milyar 410 milyon Euro harcadı. Kasalarına ise satışlardan 3 milyar 100 milyon Euro koydu. Fransız kulüplerinin kârı 690 milyon Euro oldu.

Transferde en çok kazanan bu dört ülkeyi sırasıyla Arjantin (176 milyon Euro çıktı, 774 milyon Euro girdi; 598 milyon Euro kâr), Belçika (518 milyon Euro çıktı, 952 milyon Euro girdi; 434 milyon Euro kâr), Avusturya (106 milyon Euro çıktı, 384 milyon Euro girdi; 278 milyon Euro kâr), Hırvatistan (31 milyon Euro çıktı, 289 milyon Euro girdi; 258 milyon Euro kâr), Danimarka (109 milyon Euro çıktı, 356 milyon Euro girdi; 247 milyon Euro kâr), İsviçre (90 milyon Euro çıktı, 306 milyon Euro girdi; 216 milyon Euro kâr) takip etti.

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16/03/2022 09:35