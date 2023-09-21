İngiltere'de Rusya adına casuslukla suçlanan 5 Bulgar vatandaşı yargılanacak

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21/09/2023

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İngiltere'de Rusya adına casuslukla suçlanan 5 Bulgar vatandaşı yargılanacak

İngiltere'de yaklaşık 3 yıl boyunca "Rusya adına casusluk yapmakla" suçlanan 5 Bulgar vatandaşı hakkında dava açılmasına izin verildiği bildirildi.

Kraliyet Savcılık Hizmetleri (CPS) Özel Suçlar ve Terörle Mücadele Bölümü Başkanı Nick Price, 3'ü erkek, 2’si kadın 5 Bulgar vatandaşının, "30 Ağustos 2020-8 Şubat 2023'te devletin güvenliğine ve çıkarlarına zarar verecek bir amaçla düşmana doğrudan veya dolaylı şekilde faydalı olacak bilgi toplamak amacıyla komplo kurmakla suçlandığı" belirtildi.

Londra ve Norfolk'ta yaşayan zanlılara yönelik suçlamalar, Londra Metropolitan Polis Teşkilatınca yürütülen soruşturmanın ardından geldi.

Casuslukla suçlanan zanlılar, 26 Eylül'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

21/09/2023 20:16
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TAGS: İngiltere’de Rusya adına casuslukla suçlanan 5 Bulgar vatandaşı yargılanacak
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