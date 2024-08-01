İngiltere'nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu teyit edildi

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01/08/2024

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İngiltere'nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu teyit edildi

 İngiltere Dışişleri Bakanlığı yeni Müsteşarı Stephen Doughty, ülkesinin; iki kesimli iki toplumlu federal çözüme yönelik bağlılığını yineledi.

Haravgi gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephen Daughty’nin geçtiğimiz salı günü, Avam Kamarası'nda dış politika konuları ele alınırken İngiltere’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu hakkında açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Daughty, İngiliz İşçi Partisi yeni hükümetinin, İngiltere’nin Kıbrıs sorununda iki kesimli iki toplumlu federal çözümden yana olan tutumunu koruduğunu belirtti.

Muhafazakâr Parti milletvekili ve Avam Kamarası’nın yeni Başkan Vekili Roger Gale’in “Kıbrıs sorununun çözümü için hangi adımların atılacağı” şeklindeki bir sorusu üzerine Daughty, siyasi eşitlik temelinde iki kesimli iki toplumlu federasyona ve BM Güvenlik Konseyi karalarına bağlı kalmaya devam ettiklerini dile getirdi.

01/08/2024 10:28
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TAGS: kıbrıs sorunu, haber, ingiltere
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