İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkararak, seyahat kısıtlamalarını hafifletmesi bekleniyor

İngiltere'nin Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat kısıtlamalarını hafifletebileceği öne sürüldü.

The Times gazetesinde pazar günü yayımlanan habere göre uzmanlar, şu anda kırmızı listede bulunan Türkiye'nin turuncu listeye alınmasını bekliyor. Gazeteye konuşan analist Tim White, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmak için bekleyen "baş adaylardan" olduğunu ifade etti.

Gezi danışmanı Paul Charles ise, "Türkiye kesinlikle turuncu listede olmayı hak ediyor zira en iyi Covid önlemlerinden bir kısmına sahip. Birçok insan Birleşik Krallık'tan daha güvenli olduğunu düşünüyor." şeklinde konuştu.

Diğer yandan hükümet yetkilileri, haftaya açıklanacak değişikliklerle ilgili kesin bir bilgi paylaşmak için çok erken olduğunu belirtti.

Türkiye'den dönenlerden 2285 sterlin karantina ücreti isteniyor

Salgından önce her yıl yaklaşık 2,3 milyon İngiliz vatandaşının tatil yaptığı Türkiye'ye son bir yıldır kısıtlamalar uygulanıyor.

İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi kırmızı listede bulunan Türkiye'yi ziyaret eden İngilizlerin ülkelerine dönüşte, aşı olmuş olsalar bile, 10 gün boyunca zorunlu karantinada kalmaları gerekiyor. Otelde geçirilen karantina süresi için devlet kişi başına 2 bin 285 sterlin ücret talep ediyor.

Türkiye eğer turuncu listeye alınırsa, aşılarını olan İngilizler tatillerinden dönüşte herhangi bir karantina süresinden geçmek zorunda kalmayacak.

İngiliz sağlık sistemi verilerine göre son üç haftada Türkiye'den İngiltere'ye gidenlerin sadece yüzde 1,7'sinde Covid-19 tespit edildi.

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23/08/2021 09:03