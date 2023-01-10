İngiltere’nin uydu fırlatma görevi başarısız oldu

İngiltere topraklarından yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

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10/01/2023

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İngiltere’nin uydu fırlatma görevi başarısız oldu

İngiltere topraklarından yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Virgin Orbit’e ait, roket taşıyan bir Boeing 747 tipi uçak, İngiltere’nin güneybatısındaki Cornwall’dan havalandı.

Roket daha sonra Atlas Okyanusu üzerinde uçaktan ayrıldı ve ateşlendi.

Ancak Virgin Orbit, konuya ilişkin Twitter paylaşımlarında, yörüngeye ulaşılmasını engelleyen bir “anormalliğin” olduğu duyurdu.

Uçak ise planlandığı gibi Cornwall’a geri döndü.

Görev başarılı olsaydı, İngiltere, Dünya’nın yörüngesine uzay aracı gönderen 9 ülkeden biri olacaktı.

10/01/2023 09:13
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TAGS: İngiltere
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