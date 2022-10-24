İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

İngiltere'de, eski maliye bakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi.

Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi.

Sunak bunun üzerine milletvekilleri ve parti üyeleri arasında oylama yapılmadan seçimi kazandı.

42 yaşındaki Sunak, İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan olacak.

Sunak'ın önümüzdeki dakikalarda bir konuşma yapacak.

Kral 3. Charles'ın en kısa sürede hükümeti kurma görevini Sunak'a vermesi bekleniyor.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün akşam liderlik yarışına katılmayacağını açıklamıştı.

Johnson, yarışa katılmak için yeterli desteğe sahip olduğunu ancak adaylığının doğru olmadığı sonucuna vardığını söylemiş ve Muhafazakar Parti’nin 102 milletvekilinin kendisini desteklediğini iddia etmişti.

Ancak bugüne kadar Johnson’a kamuoyu önünde destek açıklayan milletvekillerinin sayısı 58’di.

İ﻿ngiltere'de muhalefet partileri ise bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı yapıyor.

Bu habere tepkiniz:



24/10/2022 16:04