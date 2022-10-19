İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu

ads ads ads ads
19/10/2022

ads
İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu

İngiltere'de istifa eden İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine, Grant Shapps getirildi.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Shapps'in, yeni İngiltere İçişleri Bakanı olarak atandığı bildirildi.

Grant Shapps, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Braverman, İngiltere'de 1834'ten bu yana en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Böylelikle Braverman, 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu.

Braverman, 13 Şubat 2020'den, İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

Başbakan Truss’ın, 14 Ekim’de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün görevde kalmıştı.

 

19/10/2022 22:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İngiltere’nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu
MANŞETLER

HK İNGİLTERE

2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir?

HK İNGİLTERE

2. Elizabeth'in cenasi Wesminster Hall'a taşınırken, tabutun önününde kararlı bir şekilde yürüyen son derece uzun boylu bir adam dikkatlari çekti. Bu kişi ise Kraliçe'nin en karanlık anlarına tanık olan ve onun sırlarının koruyucu olarak bilinen Paul Whybrew'den başkası değildi. 2. Elizabeth tarafından "Uzun Paul" olarak çağrılan ve 44 yıl boyunca saltanata hizmet eden Paul Whybrew'un hikayesi...
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.