İngiltere'ye ait F35 jeti Akdeniz'e düştü

"HMS Queen Elizabeth" gemisinden kalkan bir İngiliz F35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü bildirildi.

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17/11/2021

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İngiltere'ye ait F35 jeti Akdeniz'e düştü

Bir İngiliz F35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü bildirildi.

İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.

Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.

17/11/2021 18:24
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TAGS: İngiltere, F35 jeti, Akdeniz
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