İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Mide bulandıran iddialar...

İngiltere'de St George's Central Church of England İlköğretim Okulu'nda hem Öğretmen hem de müdür yardımcısı olan 44 yaşındaki Julie Morris okulundaki 18 çocuğa Cinsel Istismar suçundan Liverpool Crown Court'ta video bağlantısı ile hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında gözyaşlarına boğulan zanlı savunmasını sunmasının isteneceği 22 Aralık'ta cezalandırılacak.

MİDE BULANDIRAN İDDİALAR

Morris iki tecavüz, dokuz ayrı cinsel istismar, 13 yaşından küçük bir çocuğu zorla cinsel ilişkiye sokmak, ve çocukların uygunsuz fotoğrafları çekmekle suçlanıyor.

SUÇ ORTAĞI İTİRAF ETTİ

Öğretmenin tacizlerde suç ortağı olan 52 yaşındaki David Morris hakkındaki 34 suçlamayı kabul etti. Julie ile David arasında herhangi bir akraba bağı olmadığı mahkemede ayrıca belirtildi

ÖĞRENCİLERİNİ YAŞLI ERKEKLERLE İLİŞKİYE ZORLAMIŞ

Suçların 2018 ile bu yıl arasında devam ettiği belirtilirken 44 yaşındaki öğretmenin hem küçük kızlara tecavüz ettiği hem de yaşlı erkeklerle cinsel birlikteliğe zorladığı iddia ediliyor.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Öğretmen A, B ve C kategorilerinde uygunsuz görüntüler almak, uygunsuz görüntülere sahip olmak ve bunları dağıtmaktan ve bir çocukla iki kez cinsel iletişim kurmaktan suçlu bulundu, ayrıca üç kez röntgencilik, uygunsuz görüntülere sahip olma suçunu da kabul etti.

340 öğrencili okuldaki çocukların aileleri taciz haberlerinin ardından büyük bir şok yaşarken öğretmenin 10 yıldır bu okulda görev yaptığı bildirildi

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30/10/2021 15:18