İngiltere'yi sarsan rapor!

İngiltere'de 5 milyondan fazla kişi enerji faturalarını ödemek için yiyecekten feragat ediyor. Çarpıcı raporun bir başka sonucuna göre, 6 milyona yakın kişi de son üç aydır ısıtma, elektrik ve sudan mahrum.

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23/09/2022

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İngiltere'yi sarsan rapor!

İngiltere'de 5 milyondan fazla kişi enerji faturalarını ödemek için yiyecekten feragat ediyor. Çarpıcı raporun bir başka sonucuna göre, 6 milyona yakın kişi de son üç aydır ısıtma, elektrik ve sudan mahrum.

İngiltere’de Money Advice Trust adlı sivil toplum kuruluşu raporunda son aylarda, yaşam maliyeti krizinin kötüleşmesi nedeniyle milyonlarca İngiliz’in zor seçimlerle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Rapora göre, 5,6 milyon insan, enerji ve gıda fiyatları yükseldikçe artan yaşam maliyeti nedeniyle gıdasız kaldı.

Rapora göre, Ağustos 2022 itibarıyla, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin yüzde 21’i hane faturalarını ödeyemedi. Bu oran, Mart 2022'de yüzde 15’ti.

Money Advice Trust’ın araştırmasına göre, Birleşik Krallık'taki 9 yetişkinden 1'i, enerji tedarikçilerinin aylık ödemelerini karşılayamayacakları bir düzeye çıkardığını söyledi.

Ayrıca rapora göre, 5,9 milyon kişi, artan yaşam maliyeti nedeniyle son üç ayda ısıtma, elektrik veya sudan mahrum kaldığını belirtti.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, hane halkı enerji faturalarını mevcut 1.971 sterlin seviyesinde donduracak bir paketi geçerliliğe sokmuştu.

23/09/2022 08:31
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TAGS: ingiliz, rapor, enerji,
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