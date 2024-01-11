KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Regaip Kandili’nin İslam âlemine hayırlı olmasını diledi.

Rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç ayların yarın başlayacağını kaydeden İnik, mesajında şunları ifade etti:

“Üç aylar; içerisinde barındırdığı mübarek gün ve geceler dolayısı ile müminler için dini manada tertemiz sayfaların açılacağı, hata ve kusurların giderilerek daha iyi bir kul olma kararının alınabileceği, manevi bereketinin bol olduğu müstesna aylardır. Mübarek gün ve geceler, dünyaya gelme gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır.”

-“Rabbimize yalvarmalıyız”

Gazze’de yaşananlara da işaret eden Gökan İnik, “Bu soykırım bizleri derinden etkiliyor” dediği Regaip Kandili mesajında şunları da kaydetti:

“Müslümanların topyekûn soykırıma uğradığı, küresel güçlerin İslam dünyasını abluka altına aldığı bu günlerde üç ayları ve içindeki mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek Rabbimize yalvarmalıyız. Bu mübarek aylar Müslümanların ümmet bilincine ve birliğine vesile olsun. Dualarımız Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın birçok yerinde mazlum ve mağdur olan halklar ve ümmeti Muhammedîn birliği ve beraberliği için olsun"