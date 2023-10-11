Inner Wheel'in “kanser önleyici aşı uygulaması” ve “farkındalık eğitim seminerleri” tamamlandı

Uluslararası Inner Wheel Alasia 222 Bölge, “sinsi bir kanser türü” olarak kabul edilen Rahim Ağzı Kanseri HPV (human papilloma virüs) için başlattığı önleyici aşı uygulamasını ve farkındalık eğitim seminerlerini tamamladığını açıkladı.

Inner Wheel’den yapılan yazılı açıklamada, “Bölge Kurucu Başkanı Işın Ramadan Cemil ve Dönem Başkanı Akile H. Kader önderliğinde yaklaşık 6 aydır yürütülen örnek sağlık projesi kapsamında 57 kız çocuğuna gerekli doz aşılar yapılırken, öğrenci-öğretmen ve velilere yönelik eğitim seminerleri ile hastalıktan korunmaya yönelik farkındalık yaratıldığı” kaydedildi.

Inner Wheel’in sağlık farkındalık projesine ilişkin olarak, “ 2022-2023 projesi olan HPV (Human Papilloma Virüs) Rahim Ağzı Kanseri önleyici aşı uygulaması, Dünya Sağlık Günü olan 7 Nisan 2023 tarihinde birincisi ve 4 Ekim 2023 tarihinde ikincisi olmak üzere 57 kız çocuğumuza ikişer doz olarak yapıldı” denildi.

Projenin, Sağlık Bakanlığı desteği ve Eğitim Bakanlığı onayı ile 2021-2023 Bölge Kurucu Başkanı Işın Ramadan Cemil, 2022-2023 Bölge Dönem Başkanı Akile H. Kader, Proje Koordinatörü Zehra Deniz Yüksel, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüplerin maddi katkılarıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Inner Wheel’in projenin amacına ulaşmasına destek veren Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, KKTC Ankara Elçiliği Sağlık Ataşesi ile projeye katkı koyan kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiği de kaydedildi.