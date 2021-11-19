İnönü Belediyesi İle Büro İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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19/11/2021

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İnönü Belediyesi İle Büro İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), İnönü Belediyesi ile iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Büro-İş’ten verilen bilgiye göre, 2021-2023 Dönemi Toplu İş Sözleşmesine Belediye Başkanı Ali Öncü ile Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna imza attı.

Başkan Bayrun, yaptığı yazılı açıklamada, sözleşmeyle çalışanların ekonomik ve sosyal haklarına iyileştirme, iş barışını pekiştiren düzenlemeler getirildiğini ifade etti.

19/11/2021 13:32
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TAGS: İnönü Belediyesi, Büro, Toplu İş Sözleşmesi
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