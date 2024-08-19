İnönü Gençlik Merkezi, Troia Festivali'nde

 İnönü Gençlik Merkezi, Çanakkale'de düzenlenen XXII. Uluslararası Troia Halk Dansları ve Müzik Festivali’nde performans sergiledi.

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19/08/2024

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İnönü Gençlik Merkezi, Troia Festivali'nde

 İnönü Gençlik Merkezi, Çanakkale'de düzenlenen XXII. Uluslararası Troia Halk Dansları ve Müzik Festivali’nde performans sergiledi.

İnönü Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre festivale, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Litvanya ve Yunanistan'dan 16 ekip katıldı.

İnönü Gençlik Merkezi ekibinin yarın ülkeye döneceği kaydedildi.

19/08/2024 09:27
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TAGS: İnönü Gençlik Merkezi, Troia Festivali
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