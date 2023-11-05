İnönü ve Serdarlı'da iki avcı hakkında yasal işlem

Büyük Av'ın ikinci haftasında bugün polisin yaptığı denetimlerde yasaya uymadığı saptanan iki avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre "Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca ülke genelinde avcı kontrolleri yapan polis ekipleri İnönü'de H.Ö.Ç'nin.(E-75) avlanmada yasak fiil olan kullanımındaki traktörü üzerinde kurulu şekilde av tüfeği taşıdığı saptandı.

Serdarlı'da ise H.K.'nin (E-51)'nin baraj ve göletlere (Serdarlı Barajı) 500 metre mesafeden fazla yaklaşmak suretiyle

kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Polis her iki avcı aleyhinde yasal işlem başlattı.