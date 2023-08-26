İnönü'de Alkol Etkisiyle Telefon Tartışması Kanlı Bitti

İnönü’de, bugün saat 02:20'de Ş.D.(E-43), 154 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, kendisine telefonda küfür ettiği gerekçesiyle konuşmaya gelen N.M.’nin üzerine, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallamak suretiyle adı edileni sağ el avuç içerisi ile parmaklarından yaraladı. Olayda yaralanan N.M. Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Ş.D. tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

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