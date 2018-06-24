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İnönü'de Bağımsız aday Ali Öncü yarışı kazandı!

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24/06/2018

İnönü'de Bağımsız aday Ali Öncü yarışı kazandı!
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Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçimlerle ilgili açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, İnönü’de Bağımsız aday Ali Öncü yüzde 35.16 ile Belediye başkanlığına seçildi.

İnönü’de 9 sandıktan tümü de açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:                              

Toplam Sandık Sayısı:    9                            

Açılan Sandık Sayısı:       9                            

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    2495                     

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:        1915                     

Seçime Katılma Oranı:   %45,94                

Geçerli Oy Sayısı:             1840                     

Geçersiz Oy Oranı:          75                          

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI                             

Adayın Partisi    Aday Adı                      Oy Toplamı               %

UBP       Turgut Çevirgen (UBP)              269                   14.62

BAĞ15  Ali Öncü (BAĞ15)                         647                   35.16

BAĞ17  Hasan Basri Beycanlı (BAĞ17)    419                 22.77

BAĞ16  Beyhan Gürgöze (BAĞ16)           505                 27.45

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TAGS: İnönü, Bağımsız aday, Ali Öncü
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