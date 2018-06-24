İnönü'de Bağımsız aday Ali Öncü yarışı kazandı!
24/06/2018
Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçimlerle ilgili açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, İnönü’de Bağımsız aday Ali Öncü yüzde 35.16 ile Belediye başkanlığına seçildi.
İnönü’de 9 sandıktan tümü de açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 9
Açılan Sandık Sayısı: 9
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2495
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1915
Seçime Katılma Oranı: %45,94
Geçerli Oy Sayısı: 1840
Geçersiz Oy Oranı: 75
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Turgut Çevirgen (UBP) 269 14.62
BAĞ15 Ali Öncü (BAĞ15) 647 35.16
BAĞ17 Hasan Basri Beycanlı (BAĞ17) 419 22.77
BAĞ16 Beyhan Gürgöze (BAĞ16) 505 27.45