İnönü'deki kayıp kazılarında bulunan kemikler Kıbrıslı Rum'a ait

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından “Sinda” (Sinde- İnönü) köyündeki bir kuyuda yapılan kazılarda tespit edilen kayıp kemiklerinin, Kıbrıslı bir Rum’a ait olduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros’un dün konuya ilişkin açıklamasında, İnönü köyündeki bir kuyuda gerçekleştirilen kazıda bulunan kayıp kemiklerinin Kıbrıslı bir Rum’a ait olduğunu söylediğini yazdılar.

Habere göre Nestoros, uzun zamandan beridir ilk kez Kıbrıslı bir Rum kaybın kemiklerine ulaşıldığını belirtti ve kısa süre öncesinde de “Ayio Ermolao” (Şirinevler) köyünde bir Kıbrıslı Türk’ün kemiklerine ulaşıldığını ifade etti.

Nestoros ayrıca, “Strovolo”, “Voni” (Gökhan), “Kioneli” (Gönyeli) ve “Dikomo” (Dikmen) bölgelerinde kazıların devam ettiğini de vurguladı.