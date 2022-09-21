İnönü Meydanı'nda ilginç olay! 12 araca zarar verildi

İnönü Meydanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki araçlara zarar verildi

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21/09/2022

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İnönü Meydanı'nda ilginç olay! 12 araca zarar verildi

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Lefkoşa İnönü Meydanı’nda İstanbul Caddesi üzerinde park halinde bulunan 12 araca  kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. 12 aracın dikiz aynaları kırıldı. Ayrıca dikiz aynaları kırılan araçlarda kan damladığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde araçlarını kontrol eden vatandaşlar, yol kenarına park ettikleri otomobillerinin zarar gördüğünü fark etti.

 Arabası zarar gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirerek araçlarına zarar veren ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıslardan şikayetçi oldu.

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21/09/2022 12:42
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TAGS: İnönü’
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