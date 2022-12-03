İnovasyon ve teknoloji engellilerimiz için yeni yollar açacak

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, herkes için erişilebilir ve eşitlikçi bir ülke inşa etmek amacıyla yenilikçi çözümler bulmak gerektiğine dikkat çekerek, engelli bireylerin karar alma süreçlerine aktif katılımının sağlanmasının şart olduğuna vurgu yaptı.

Bu özel günün amacının, toplumun her alanında engelli bireylerin haklarının ve refahının teşvik edilmesi; engelli bireylerin durumu ile ilgili politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanındaki farkındalığın arttırılması olduğuna vurgu yapan Ahmet Savaşan, 2022 Dünya Engelliler Günü temasının, “kapsayıcı kalkınma için dönüştürücü çözümler: erişilebilir ve eşitlikçi bir dünyayı beslemede inovasyonun rolü” olduğunu belirtti.

Kamu Veri Merkezi engellilerimiz için büyük kazanım…

Belirlenen temanın, engelli kişilerin katılımıyla yeni stratejiler geliştirmek üzere daha fazla kamu-özel sektör iş birliğinin gerektiğine, bunu yaparken de engelli bireylerin karar alma süreçlerine aktif katılımına odaklandığına işaret eden Ahmet Savaşan, “inovasyon ve teknoloji engellilerimizin bilgiye, eğitime ve yaşam boyu öğrenmeye erişimini geliştirecektir. Ayrıca inovasyon ve teknoloji engelli bireylerimizin işgücüne ve genel olarak toplumsal hayata eşit bir şekilde katılmaları için de yeni yollar yaratacaktır. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve yakın zamanda tam olarak devreye girevcek Kamu Veri Merkezi engellilerimiz için çok önemli bir kazanım olacaktır ” ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs’ta engelli politikalarının diğer politikalar ile aynı tempoda ilerlemesi gerektiğinin de altını çizen Savaşan, “bu konuda iktidara da muhalefete de görev düşüyor” dedi.

İsveç’i baştan keşfetmeye gerek yok!

İsveç hükümetinin 2000’lerde “hastadan yurttaşa” şiarıyla engelli politikasına yeni bir perspektif getirdiğine değinen Savaşan, “bilindiği gibi bütün Dünya’da engellilik uzun yıllar boyunca bir “hasta sorunu” olarak görüldü. İsveç ve az sayıda ülke ise bunu bir demokrasi ve insan hakları sorunu olarak gördü ve politikalarını yurttaşlık, eşitlik ve tam katılım olarak belirledi. Bu algı gelişmiş ülkelerde değişmiş olmasına rağmen hala değişmeyen ülkeler çoğunlukta. Bizim ülkemizde de bu algının henüz değişmemiş olması, engellerin önündeki en büyük engeldir. İsveç’i baştan keşfetmeye gerek yok. Dünya’daki doğru ve sonuç vermiş örnekleri inceleyerek ülkemizde de katılımcı anlayışla uygulamalıyız” dedi.

Başbakanın hassasiyeti geliştirilecek politikalara ilham ve hız verecektir…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gerçek problemin bu güne kadar engellilerin eşit vatandaş görülmemesi olduğunu vurgulayan Ahmet Savaşan, Evrensel ‘Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ doğrultusunda, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı ortadan kaldırmak üzere gerekli bütün uygulamaları sağlayacak bilgi, eğitim-öğretim, sağlık, ulaşım, rehabilitasyon, istihdam, sosyal koruma, fonlandırma sistemlerinin, sosyal politikaların ve gereken yasaların bulunduğu ve uyguladığı bir devlet yapısının yaratılması gerektiğinin altını çizdi. Savaşan “inanıyorum ki Başbakan Ünal Üstel’in en yakın çalışma arkadaşlarını seçerken gösterdiği hassasiyet ülkemize örnek olacak ve geliştirilecek politikalara ilham ve hız verecektir” ifadelerini kullandı.

‘Engelli’ olarak tanımlanan bireyler, ‘engel’ olarak görülmemeli!

“Bizden farklı olanın; eli, kolu, gözü, kulağı olmak, yaşamını kolaylaştırmak, iyi şeyler hissettirmek, fark etmek, fark ettirmek, sosyal yaşamda var edebilmek başta biz politikacılar olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır” diyen Ahmet Savaşan, yasal zorunluluklar ve hukuki gereksinmeler nedeniyle ‘engelli’ olarak tanımlanan bireylerin, hayatın içerisinde ‘engel’ olarak görünmemeleri en büyük temennimizdir. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, ‘engelli’ bireylerin toplumda daha fazla görünür kılındığı, hayatlarının fiziki ve duygusal anlamda daha fazla kolaylaştırıldığı, ötekileştirilmeden diğer insanlarla eşit haklara sahip olduğu bir dünya diliyor; engellilerimizin karşılaştığı sorunların giderilmesi için yasal gereklilikleri yerine getirecek olan siyasilere, bu konuda farkındalık geliştiren ve destek olan bütün kişi ve kurumlara şimdiden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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03/12/2022 21:09