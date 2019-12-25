İnşaat çalışması trafiği kilitledi

ads
25/12/2019

ads
İnşaat çalışması trafiği kilitledi

Lefkoşa Ortaköy'de 9 Eylül İlkokulu'nun bulunduğu Şht. Adnan Sipahi Sokak'ta iş makinelerinin yolu trafiğe kapatması vatandaşın sinirlerini gerdi.

Okul çıkış saati kapatılan yol nedeni ile trafik kilitlendi, vatandaş gideceği yere gitmekte gecikti. 

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne konuyla ilgili şikayette bulunan vatandaş "Lefkoşa trafik şubesi telefonlara yanıt vermiyor. Lefkoşa Türk Belediyesi'yse "zabıtalar yemek arasında" diyerek yol işgaline müdahale etmiyor" dedi

25/12/2019 14:10
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.