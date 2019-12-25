İnşaat çalışması trafiği kilitledi
25/12/2019
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Lefkoşa Ortaköy'de 9 Eylül İlkokulu'nun bulunduğu Şht. Adnan Sipahi Sokak'ta iş makinelerinin yolu trafiğe kapatması vatandaşın sinirlerini gerdi.
Okul çıkış saati kapatılan yol nedeni ile trafik kilitlendi, vatandaş gideceği yere gitmekte gecikti.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne konuyla ilgili şikayette bulunan vatandaş "Lefkoşa trafik şubesi telefonlara yanıt vermiyor. Lefkoşa Türk Belediyesi'yse "zabıtalar yemek arasında" diyerek yol işgaline müdahale etmiyor" dedi