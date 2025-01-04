Inşaat demirlerinin denetlenmesi neden istenmiyor?

Ülkemizde yapı güvenliğinin temel taşlarından biri olan inşaat demirlerinin denetimi konusunda yıllardır uyarılarda bulunan KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, yaşanan süreci ve karşılaşılan engelleri kamuoyuyla paylaştı. KTMMOB, ithal edilen inşaat demirlerinin Mağusa Limanı'nda denetlenmesi gerektiğini yıllardır dile getirirken, bu konuda hiçbir somut adım atılmadığını vurguladı.

Testler Alarm Veriyor: Standartlara Uygun Olmayan Demirler Tespit Edildi

KTMMOB Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Mehmet Asi Göze Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarlarında yapılan testlerde, ithal edilen inşaat demirlerinin önemli bir kısmının uluslararası standartlara uygun olmadığını açıkladı. Bu bulgular, ülkemizdeki yapı güvenliğinin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor.

“Gönüllü Yatırıma Hazırız”

KTMMOB, limanda gerekli denetimlerin yapılabilmesi için gönüllü olarak personel ve yatırım giderlerini karşılamaya hazır olduklarını defalarca belirtmesine rağmen, hükümet kanadından yanıt alamadı. Son olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Başbakan’dan Ret Cevabı

KTMMOB yetkilileri, kabine üyeleriyle yapılan görüşmelerin ardından, Başbakan'ın liman denetimlerine yönelik laboratuvar kurulmasını reddettiği bilgisini aldıklarını belirtti. Bu karar, kamuoyunda büyük bir endişe yaratırken, KTMMOB bir kez daha hükümete çağrıda bulundu.

"Depremin Bedelini Kim Ödeyecek?"

KTMMOB’nin açıklamasında, “Sayın Başbakan’a soruyoruz: Beklenen bir depremde, standartlara uygun olmayan inşaat demirlerinin neden olabileceği yıkımların sorumluluğunu üstlenmeye hazır mısınız? Neden inşaat demirlerinin denetlenmesini istemiyorsunuz?” ifadelerine yer verildi.

Çağrı: "Denetimsiz Yapılar İnsan Hayatını Tehlikeye Atıyor"

KTMMOB, denetimsiz bırakılan her yapının insan hayatını tehlikeye atan bir bomba niteliği taşıdığını vurgulayarak, ülkeye ithal edilen inşaat demirlerinin bir an önce sıkı denetimlere tabi tutulması gerektiğini bir kez daha yineledi.