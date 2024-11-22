İnşaat Mühendisliği Sempozyumu 4-6 Aralık’ta düzenlenecek

İnşaat Mühendisleri Odası “3. İnşaat Mühendisliği Sempozyumu” düzenleyecek.

Odadan yapılan açıklamada, Girne Acapulco Otel’de 4-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek etkinliğin, inşaat mühendisliğinin geleceğine ışık tutacağı ve sektördeki yenilikleri keşfetmek isteyen herkese açık olacağı kaydedildi.

Sempozyumda, alanında uzman mühendisler ve akademisyenler davetli konuşmacı olarak yer alacak ve yaklaşık 100 farklı çalışma katılımcılara sunulacak.

Etkinlikte, inşaat mühendisliği disiplininin her yönünü kapsayacak şekilde; yeni teknolojiler, sürdürülebilir yapı tasarımları, altyapı projeleri ve sektördeki yenilikler gibi konular derinlemesine tartışılacak.