İnşaat Müteahhitler Birliği, Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ise bugün başkent Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.Sabah saatlerinde Haspolat Çemberi, Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda toplanan birlik üyeleri araçları ile Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na hareket etti.

Gürcafer daha önce yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitleri Birliği olarak üyelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamalarına rağmen netice alınamadığını ve eylem yoluna başvurmak durumunda kaldıklarını belirtmişti.