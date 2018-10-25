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İnşaat Müteahhitleri Birliği Araçlı Eylem Yapıyor

İnşaat Müteahhitleri Birliği yarın araçlı eylem yapıyor

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25/10/2018

İnşaat Müteahhitleri Birliği Araçlı Eylem Yapıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği yarın araçlı eylem yapacağını duyurdu.

“Ok yaydan çıktı” diyen İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, üyelerinin saat 08.30’da Haspolat Çemberi, Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nda buluşarak Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na hareket edeceğini kaydetti.

Birlik Başkanı Cafer Gürcafer, yarın saat 08:30’da Haspolat Çemberi, Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nda buluşulacağı ve araçlar ile Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na hareket edileceğini kaydetti ve üyelere eyleme katılma çağrısı yaptı.

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TAGS: İnşaat Müteahhitleri Birliği, araçlı, eylem, haber, kıbrıs
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