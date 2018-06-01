İnşaat Müteahhitleri Birliği Heyeti, Başbakan Erhürman’a Öneriler Sundu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve birlik temsilcileri, Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılmasına ve sektörel iyileştirmeler yapılmasına yönelik önerilerini sundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre toplantıda, gelecek hafta ilgili diğer bakanlıkların da katılımı ile daha detaylı bir toplantı gerçekleştirilerek, takvimli ve sonuç odaklı bir çalışma başlatılmasına karar verildi.

Ziyarette, dövizin yükselmesiyle ortaya çıkan ekonomik tablo, bunun sektörlere etkisi, inşaat sektörüne etkisi ve inşaat sektörünün ekonomik krizin aşılmasındaki potansiyeli ele alındı.

KTİMB’nin sunduğu öneriler arasında; faiz farkı fonuna kaynak yaratılması ve TL borçlanarak belli limitler içinde ilk konutunu alacak kişilere belli oranlarda bu fondan destek sağlanması, tapu harçlarının düşürülmesi, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin ana yurtları ile bağlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması, yabancılara mal satışında kolaylıklar sağlanması bulunuyor