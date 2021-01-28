İnşaat sektörü kapatıldı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi inşaat sektörünün kapatılması kararı aldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkede inşaat sektöründe yer alan tüm iş yerlerinin faaliyetlerinin 29 Ocak saat 00.01’den itibaren durdurulmasına karar verildi.

Öte yandan inşaat sektörünün 26 Ocak’ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kapanmaması yönünde karar alınmaması toplumda tepkiye neden olmuştu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sektörün kapanması yönünde kararı değiştirdi.

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28/01/2021 21:40