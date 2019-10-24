İnşaattan Çaldığı Demirleri Benimdir Diyerek Hurdacıya Sattı

Yeni Boğaziçi köyünde 20.10.19 tarihinde, bir inşaattan çaldığı inşaat demirlerini Haspolat’ta bir hurdacıya satan Hanifi Yılmaz (E-39) şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı ve 21.10.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlı bugün 24.10.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Kemal Onbaşı yemin tahtında verdiği bilgide zanlının 20.10.19 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Yeni Boğaziçi köyünde Salih Günsoy’a ait inşaat içerisinden 840 kilo ağırlığında inşaat demirini RR.670 plaka nolu açık sarı renk kamyonu ile sirkat ettiğini belirtti. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada zanlının 840 kilo inşaat demirini Haspolat sakini hurdacı İlyas isimli bir şahsa kendisinin olduğunu beyan ederek 675 TL karşılığında sattığının belirlendiğini aktaran Onbaşı zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf eden KKTC uyruklu zanlının benzeri 9 sabıkasının olduğunu belirten tahkikat memuru Onbaşı, tahkikatın tamamlanmış olması nedeniyle zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 1000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı bir şahsın 30000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

24/10/2019 16:32