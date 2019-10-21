İnşaattan Çaldığı Demirleri Hurdacıya Satınca Tutuklandı

Yeni Boğaziçi köyünde dün, bir inşaattan çaldığı inşaat demirlerini Haspolat’ta bir hurdacıya satan Hanifi Yılmaz (E-39) şikâyet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklandı.

1.5 TON İNŞAAT DEMİRİ ÇALDI

Zanlı bugün tutukluluk süresinin uzatılması maksadıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.



Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Kemal Onbaşı, zanlının dün saat 09.00 raddelerinde Yeni Boğaziçi köyünde Salih Günsoy’a ait inşaat içerisinden yaklaşık 1,5 ton ağırlığında inşaat demirini RR.670 plaka nolu açık sarı renk kamyonu ile çaldığını belirtti.

HURDACIYA SATTI

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada zanlının 840 kilo inşaat demirini Haspolat sakini hurdacı İlyas isimli bir şahsa kendisinin olduğunu söyleyerek 675 TL karşılığında sattığının belirlendiğini aktardı. Zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Onbaşı, alınması gereken ifadeler, kamera görüntüleri ve geriye kalan miktarın akıbeti ile ilgili tahkikatın süreceğine değinerek zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler polisin tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

21/10/2019 16:17