İnsan beyni hakkında şimdiye kadar duymadığınız 4 harika gerçek!

Birçok olayda kendimizi bir şeyleri yapmanın belirli bir yolu olduğuna ikna olmuş bir şekilde buluruz ve kısa bir süre sonra bunun yanlışlığı kanıtlanır. Örneğin; aynı anda iki görevi yerine getirmenin imkânsız olduğunu bulmak için çoklu görevde oldukça iyi olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Bu yazıda beyniniz hakkında muhtemelen daha önce bilmediğiniz dört gerçeğe yer verilmiştir.

1. Yorgun Olduğunuzda Beyniniz Daha Yaratıcı İşler Çıkarır

Eğer sabah insanıysanız, yapmanız gerekenleri zinde ve odaklanmaya hazır olduğunuz günün erken saatlerinde yapmak istersiniz. Problemleri çözmek, soruları cevaplamak ve karar vermek için zirvenizdeyken beyninizi kullanmak en iyisidir. Ve tabi ki gece kuşları için günün geç saatleri daha iyidir.

İster gündüz insanı ister gece insanı olun yaratıcı bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız yorgun olduğunuzda ve beyniniz donuk olduğunda bunu yapabilmek için daha çok şansınız olacaktır. İlk bakışta mantığa aykırı gibi gözüküyor ancak arkasındaki mantığa baktığınızda anlamlı hâle geliyor.

Özellikle yorgunsanız beyniniz dikkat dağınıklığını engellemede o kadar da iyi olmaz. Ayrıca fikirler ve kavramlar arasındaki bağlantıları hatırlamakta da etkisi az olur. Iş yaratıcı bir şeyler çıkarmaya geldiğinde bu ikisi aslında iyi şeylerdir.

Çünkü iki durum arasında bağlantı kurulmasını gerektirir, yeni fikirlere açık olmak ve yeni yolları düşünmek. Yani yorgun ve donuk bir beyin, yaratıcı projeler üzerine çalışıyorken çok daha kullanışlıdır.

2. Uzun Süre Stres Altında Kaldığınızda Beyin Boyutunuz Değişir

Bir çalışmada yavru maymunların yarısı annelerinden 6 ay süreyle alındı ve diğer maymun arkadaşları tarafından bakıldı, diğer yarısı da anneleriyle birlikte kaldılar.

Annelerinden ayrılan yavrular nispeten normal koşullar altına alınmış olmalarına rağmen aradan birkaç geçmişken bile beyinlerindeki stres alanı genişledi.

Diğer bir çalışmada kronik strese maruz kalan farelerin beyinlerindeki hipokampüsün büzüldüğü görüldü. Hipokampüs anı oluşumunun en önemli parçasıdır.

Travma sonrası stres bozukluğunda da (PTSD) hipokampüsün büzülüp büzülmediği veya doğal olarak daha düşük hipokampüs alanına sahip olan insanların travma sonrası stres bozukluğu yaşamaya daha meyilli olup olmadıkları bir süredir sorgulanıyor.

3. Şekerleme Yapmak Beynimizin Gün İçindeki Performansını Artırabilir!

Şekerleme yapmak hafızayı güçlendirir. Bir çalışmada katılımcılar hafızalarını test etmek için resimli kartları ezberlediler. Kartları ezberledikten sonra bir grup 40 dakikalık bir şekerleme yaptı ve diğerleri uyanık kaldı.

Bu kısa aradan sonra her iki grubunda kartları ne kadar hatırladıkları test edildi. Şekerleme yapan grup kartların %85’ini hatırlıyorken yapmayan grup %60’ını hatırlıyordu.

Uyumak hafızamızdakileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe taşır, ancak öğrenmeye devam ederseniz kısa süreli belleğinizdeki eski bilgileriniz kolayca unutulacaktır.

Uyku hakkındaki bir başka ilginç gerçek ise, uyku sırasında beynimizin sağ tarafının sol tarafından çok daha fazla aktif olmasıdır.

Dünya nüfusunun %95’i sağ elini kullanıyor ve beyinlerinin sol tarafı en baskın olmasına rağmen uyku sırasında sağ tarafları en baskın olan yarım küredir.

Bunun nedeni beynin daha az baskın olan tarafının uyku sırasında bilgiyi uzun süreli hafızaya taşıma ve günün hatıralarını pekiştirme gibi hazırlık faaliyetlerinden sorumlu oluşudur.

4. Hata Yapan İnsanları Daha Çok Sevme Eğilimindeyiz!

Pratfall etkisine göre hatalar yapmak bizleri daha sempatik yapıyor. Işleri berbat etmek insanları diğerleriyle daha çok yakınlaştırıyor ve daha fazla insan yapıyorken mükemmeliyet insanları birbirinden uzaklaştırıyor ve itici bir yenilmezlik havası oluşturuyor.

Bu teori Psikolog ElliotAranson tarafından test edildi. Testteki katılımcılardan birtakım sorulara cevap veren insanların seslerini dinlemeleri istendi. Bazı kayıtlarda kahve kupasına vuruşlar yapan insanların sesleri vardı.

Katılımcılara en çok hangilerini beğendikleri sorulduğunda, en çok kupaya vuruşlar yapanlar cevabını aldılar. Ara sıra yapılan hatalar yalnızca kabul edilebilir değillerdir, yararlı da olabilirler.

Sonuç olarak, insan beyni hakkında düşündüklerimizin aksine nasıl çalıştıklarını optimize etmek için yapabileceğimiz çok şey var. Bu 4 maddeyi kendinize uyarlayarak beyninizin nasıl çalıştığına dair yeni şeyler keşfedebilirsiniz.

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22/10/2022 20:36