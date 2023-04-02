Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezine giden ve oradan paylaşım yapan Ulusoy'un yüzündeki değişiklik takipçilerinin tepkisine neden oldu. Pek çok kişi, "İnsan bunu kendine neden yapar?" şeklinde yorum yazdı.

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve ardından podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Yıllar içindeki değişimi sık sık konuşulan 40 yaşındaki Ulusoy'un yüzündeki değişiklik takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinden paylaştığı fotoğraflarıyla, takipçilerinin olumsuz eleştirilerine maruz kaldı.

"LÜTFEN BİRİ SİZE DUR DESİN"

Güzellik merkezinde yüzüne işlem yaptıran Ulusoy'un fotoğraflarına, "İnsan bunu kendine neden yapar?", "Ne gerek vardı Özge Hanım, önceki haliniz çok çok güzeldi", "Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Lütfen biri size dur desin" gibi yorumlar yapıldı.

Babasını trafik kazasında kaybetmesinin ardından çok kilo veren Ulusoy'un son görünümü, hayranlarını üzdü.

"ESTETİK YAPTIRDIM" DEMİŞTİ

Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

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02/04/2023 18:06