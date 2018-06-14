İnsan cildine çip üreten 3 boyutlu yazıcı geliştirildi

Sanayi sektörünü kökünden değiştirecek bir buluş olan 3 boyutlu yazıcılar artık insan vücudunda çalışabilecek elektronik cihazlar da üretebilecek.



Yeni geliştirilen bir 3 boyutlu yazıcı, insan cildine geçici elektronik cihazlar oluşturabiliyor. Sürekli hareket halinde olan insan vücuduna baskı yapabilen 3 boyutlu yazıcı, alışılmış olan yazdırma mantığına yenilik katıyor. ABD’deki Minnesota Üniversitesi Mühendislerinden Michael McAlpine ve çalışma arkadaşları buluşu ilk önce giyilebilir LED lambalar üretmek için kullandı.



Polimer mürekkebi gümüşle karıştırarak iletken devre çizen araştırmacılar, kablosuz elektrik vericisi sayesinde insan cildine çizdikleri ampul devresini çalıştırabildi.



Gelecekte 3 boyutlu yazıcılar sayesinde insan vücuduna piller yapılacağını söyleyen McAlpine, bu sayede insanların ihtiyaç duyacağı elektriği yanlarında taşıyabileceklerini belirtti.