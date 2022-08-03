İnsan Denen Şey adlı tiyatro oyunu Lefkoşa’da sunulacak

Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey”, 16 Ağustos Salı akşamı saat 20.30’da Merkez Lefkoşa açık pazar alanında halka açık ücretsiz sunulacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, LTB katkıları ile sahnelenecek tek perdelik “İnsan Denen Şey” oyununu Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti. Oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol aldı. Oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaparken, oyunun fotoğraflarını Yıltan Taşçı çekti.

“İnsan Denen Şey” oyunu, dramatik yapısı içinde, William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından alıntılar da yapılarak kurgulandı.

Oyun, insanı ve toplumu sorgularken süregelen bozuk düzeni, bu bozuk düzeninin sonucu ortaya çıkan eşitsizliği, adaletsizliği, haksızlığı ve yanlışları izleyiciye yansıtıyor.

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03/08/2022 09:39